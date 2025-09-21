В Киеве горит ТЦ, люди бегут из помещения
В Киеве загорелся торговый центр «Эпицентр» на Днепровской набережной. Об этом пишут украинские СМИ.
Уточняется, что пламя вспыхнуло в одной из торговых точек. Под звуки сирен посетители эвакуировались по остановленным эскалаторам.
Весной в Подмосковье произошёл поджог ТЦ «Элизиум» в посёлке Нахабино. Огонь возник на втором этаже и быстро перекинулся на несколько торговых павильонов. Персонал и посетителей эвакуировали, пострадавших не было. Пожарные работали на площади примерно 100 квадратных метров. Тушению мешали планировка здания и сильное задымление.
Позже выяснилось, что неизвестный пообещал подростку вознаграждение.
