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Круизное судно с десятками пассажиров застряло на Ладоге без питьевой воды

Теплоход с 65 пассажирами получил питьевую воду после шторма в Ладожском озере
Фото: Istock/Olga355

Пассажирский теплоход «Принцесса Аннабелла» получил питьевую воду после того, как застрял в Ладожском озере из-за шторма. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблводоканала.



На судне находятся 65 пассажиров. Запас питьевой воды закончился после того, как теплоход простоял на Ладоге целые сутки из-за того, что навигация по озеру была закрыта.

В связи с этим капитан связался с сотрудниками производственного управления Леноблводоканала в Лодейнопольском районе. Специалисты оперативно заправили цистерну питьевой водой.

Это позволило «Принцессе Аннабелле» продолжить движение по маршруту, как только погодные условия дадут возможность сняться с якоря. В водоканале Ленинградской области подчеркнули, что благодаря слаженной работе сотрудников никто не пострадал, все пассажиры обеспечены питьевой водой.

Ольга Щелокова

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