Круизное судно с десятками пассажиров застряло на Ладоге без питьевой воды
Пассажирский теплоход «Принцесса Аннабелла» получил питьевую воду после того, как застрял в Ладожском озере из-за шторма. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблводоканала.
На судне находятся 65 пассажиров. Запас питьевой воды закончился после того, как теплоход простоял на Ладоге целые сутки из-за того, что навигация по озеру была закрыта.
В связи с этим капитан связался с сотрудниками производственного управления Леноблводоканала в Лодейнопольском районе. Специалисты оперативно заправили цистерну питьевой водой.
Это позволило «Принцессе Аннабелле» продолжить движение по маршруту, как только погодные условия дадут возможность сняться с якоря. В водоканале Ленинградской области подчеркнули, что благодаря слаженной работе сотрудников никто не пострадал, все пассажиры обеспечены питьевой водой.
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