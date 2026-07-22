Круизное судно с десятками пассажиров застряло на Ладоге без питьевой воды

22 июля 2026, 11:56

Теплоход с 65 пассажирами получил питьевую воду после шторма в Ладожском озере

Фото: Istock/Olga355

Пассажирский теплоход «Принцесса Аннабелла» получил питьевую воду после того, как застрял в Ладожском озере из-за шторма. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблводоканала.