В российском регионе толпа школьников надругалась над девочкой

22 июля 2026, 11:25

В Нижегородской области группа школьников надругалась над девочкой

Фото: Istock/SB Arts Media

В Нижегородской области группа детей напала на девочку в безлюдном месте и надругалась над ней. Об этом сообщает сообщество во «ВКонтакте» «Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)».