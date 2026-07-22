В российском регионе толпа школьников надругалась над девочкой
В Нижегородской области группа детей напала на девочку в безлюдном месте и надругалась над ней. Об этом сообщает сообщество во «ВКонтакте» «Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)».
Инцидент случился в одном из сёл Лукояновского района. Около восьми школьников в возрасте от 10 до 14 лет остановили 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде, и не давали ей проехать.
По словам пострадавшей, дети обнажились перед ней и «зажимали». Всё происходило под оскорбления и угрозы. Несовершеннолетняя успела включить диктофон — на записи слышно, как нападавшие требуют, чтобы она встала на колени, обсуждают её нижнее бельё и задают вопросы о половых органах.
В какой-то момент жертве удалось убежать и обратиться за помощью к прохожим. После инцидента сотрудники ПДН побеседовали с участниками событий и их родителями. Нападавшие принесли извинения. Уголовное дело по этому факту не заводили.
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