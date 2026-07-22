Мертвую женщину нашли на берегу озера в российском регионе
Тело женщины нашли на берегу Байкала у села Горячинск Прибайкальского района Бурятии. Об этом сообщает телерадиокомпания «Ариг Ус» со ссылкой на очевидцев.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В республиканском МВД отметили, что смерть, предварительно, не носит криминальный характер — предположительно, женщина утонула. В настоящее время следователи выясняют точные причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что 17-летний подросток погиб после купания на реке Сура в Чувашии. Очевидцы вытащили его из воды и вызвали скорую помощь. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Шумерлинского межрайонного медицинского центра. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
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