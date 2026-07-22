Мертвую женщину нашли на берегу озера в российском регионе

22 июля 2026, 10:47

Тело женщины обнаружили на берегу Байкала в Бурятии

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Тело женщины нашли на берегу Байкала у села Горячинск Прибайкальского района Бурятии. Об этом сообщает телерадиокомпания «Ариг Ус» со ссылкой на очевидцев.