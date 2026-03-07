«Крупнейшая лаборатория»: На Бали двое россиян организовали производство мефедрона

07 марта 2026, 19:39

В Индонезии задержали двух россиян за создание нарколаборатории на Бали

Фото: Istock/Oleksii Kononenko

Правоохранительные органы Индонезии задержали на острове Бали двоих граждан России. Как сообщает агентство Antara, мужчину и женщину подозревают в организации лаборатории по производству мефедрона.