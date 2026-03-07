«Крупнейшая лаборатория»: На Бали двое россиян организовали производство мефедрона
Правоохранительные органы Индонезии задержали на острове Бали двоих граждан России. Как сообщает агентство Antara, мужчину и женщину подозревают в организации лаборатории по производству мефедрона.
Сотрудники Национального агентства по борьбе с наркотиками обнаружили лабораторию 5 марта. Она располагалась на вилле в округе Гианьяр. При задержании у подозреваемых изъяли 7,3 килограмма мефедрона. Часть наркотика находилась в виде кристаллов, часть — в виде жидкого раствора.
Силовики нашли оборудование и химические вещества для производства запрещённых средств. По информации властей Индонезии, это крупнейшая подпольная нарколаборатория, выявленная на территории страны.
Задержанный мужчина заявил на допросе, что служил в российской разведке и уволился по болезни. Женщина в России изучала биологию. Следствие считает, что россияне арендовали на Бали несколько вилл с января, чтобы скрыть незаконную деятельность.
