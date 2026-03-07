В Москве мошенники начали взламывать шлагбаумы и продавать парковочные места
В Москве мошенники начали устанавливать на шлагбаумы в жилых дворах устройства с сим-картами и продавать парковку через интернет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Жители дома на улице Дунаевского заметили во дворе чужие машины, которых не было в базе управляющей компании. Вызванный инженер обнаружил в блоке управления шлагбаумом посторонний гаджет с сим-картой — при звонке на неё ворота открывались.
На сайтах аренды парковки жители нашли объявления о сдаче мест в своём дворе. Цена вопроса — от 10 тысяч рублей в месяц. После оплаты покупателю сообщали номер телефона для проезда. Один из водителей подтвердил: он действительно снял место по такой схеме, чтобы парковаться рядом с работой. Судя по количеству объявлений в сети, случаи носят массовый характер.
