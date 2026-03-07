«Притворялся девочкой»: Мужчине вынесли приговор за многолетнее растление школьниц

07 марта 2026, 18:06

В Нидерландах мужчину приговорили к пяти годам за растление девочек в интернете

Фото: Istock/Zolnierek

В Нидерландах суд приговорил 31-летнего мужчину к пяти годам тюрьмы с принудительным лечением за сексуальное насилие над девочками от девяти до 16 лет. Об этом сообщает NL Times.