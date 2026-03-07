«Притворялся девочкой»: Мужчине вынесли приговор за многолетнее растление школьниц
В Нидерландах суд приговорил 31-летнего мужчину к пяти годам тюрьмы с принудительным лечением за сексуальное насилие над девочками от девяти до 16 лет. Об этом сообщает NL Times.
В 2015 году злоумышленник через соцсети вошёл в доверие к 14-летней девочке, получил от неё интимные фото, а затем шантажом добился встречи и длительное время совершал действия сексуального характера.
В последующие годы злоумышленник неоднократно использовал ту же схему с другими потерпевшими. На платформах Snapchat, Skype и Instagram* мужчина выдавал себя за подростка, иногда за девушку. Некоторые жертвы знали его лично, однако с большинством он никогда не встречался.
Войдя в доверие к детям, мужчина заставлял их создавать и отправлять материалы порнографического содержания, давая при этом конкретные инструкции. Правоохранительные органы изъяли у него большой объём детской порнографии.
Читайте также: