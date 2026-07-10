Крупнейшая речная катастрофа России унесла жизни 122 человек

10 июля 2026, 12:17

Крупнейшая речная катастрофа России случилась 15 лет назад, погибли 122 человека

Фото: istockphoto/Page Chichester

10 июля 2026 года исполняется 15 лет со дня одной из крупнейших катастроф на российском речном транспорте — крушения теплохода «Булгария» в Куйбышевском водохранилище. В результате происшествия погибли 122 человека, в том числе 28 детей.