Крупнейшая речная катастрофа России унесла жизни 122 человек
10 июля 2026 года исполняется 15 лет со дня одной из крупнейших катастроф на российском речном транспорте — крушения теплохода «Булгария» в Куйбышевском водохранилище. В результате происшествия погибли 122 человека, в том числе 28 детей.
Основной причиной трагедии стала совокупность грубейших нарушений, допущенных судовладельцем, арендатором и надзорными органами, пишет «Газета.Ru». На момент аварии двухпалубный дизель-электроход, построенный в 1950-х годах в Чехословакии под именем «Украина», эксплуатировался с многочисленными техническими неисправностями.
Судно, давно выработавшее ресурс, использовалось компанией ООО «АргоРечТур» для двухдневных круизов по маршруту Казань — Болгар — Казань. Стоимость билетов составляла от одной до 3,8 тыс. рублей, что обеспечивало высокий спрос.
По данным следствия, компания-арендатор не имела лицензии на туристическую деятельность и находилась на грани банкротства, что побуждало руководство выпускать судно в рейсы даже при явных неисправностях. В день перед трагедией у «Булгарии» отказал левый двигатель из-за некачественного топлива, а на правый борт перекачали техническую воду, что привело к постоянному крену.
10 июля 2011 года, несмотря на штормовое предупреждение МЧС и возражения команды, капитан получил от руководителя «АргоРечТур» Светланы Инякиной приказ следовать в Казань. При выходе из порта Болгара судно имело крен на правый борт и неисправный силовой агрегат. Из-за сильного ветра и открытых иллюминаторов (кондиционеры на судне отсутствовали) вода хлынула в трюмы и пассажирские помещения. Теплоход затонул менее чем за десять минут на глубине около 20 метров, до ближайшего берега оставалось менее 40 метров.
Спасательные работы осложнялись паникой и отсутствием инструктажа: многие пассажиры надели жилеты в каютах, что не позволило им выбраться наружу. Часть экипажа не умела плавать. Надувные плоты оказались поврежденными. Находившиеся рядом суда — буксир «Дунайский-66» и сухогруз «Арбат» — прошли мимо, не оказав помощи. Капитаны впоследствии объяснили свои действия погодными условиями и невозможностью маневра. Обоих оштрафовали на сумму 190 и 130 тыс. рублей соответственно.
Спасение тонущих начало судно «Арабелла», экипаж которого спустил на воду лодки и принял на борт десятки пострадавших. Операцию усложняли разлив мазута и психологическое состояние выживших, большинство из которых потеряли родственников.
Расследование установило, что судно было перегруженным: официально на борту находился 201 человек при вместимости 120 мест, при этом 25 пассажиров не были зарегистрированными. В ходе судебных разбирательств Светлану Инякину приговорили к 11 годам колонии, но в 2018 году вышла на свободу по УДО и сменила фамилию. Старший помощник капитана Рамиль Хаметов получил 6,5 года, позже попал под амнистию. Также осудили инспекторов Ространснадзора и Росречрегистра за халатность.
Компенсации пострадавшим не выплатили. Материалы дела содержат свидетельства о том, что решение о выходе в шторм принималось из соображений экономии — отказ от рейса требовал затрат на автобусы и питание туристов. По сей день эксперты называют крушение «Булгарии» примером системной безответственности, когда коммерческие интересы поставили выше безопасности пассажиров.
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