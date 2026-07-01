На Волге в Нижегородской области сел на мель теплоход с зерном
На реке Волга вблизи города Городец сел на мель теплоход «Нальчик». Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, судно следовало с грузом пшеницы.
Инцидент произошёл днём 1 июля. По предварительным сведениям ведомства, никто из членов экипажа и окружающих не пострадал. Теплоход не перекрыл судовой ход — движение других плавсредств продолжается в штатном режиме.
В настоящий момент специалисты проводят необходимые мероприятия для снятия теплохода с мели. Прокуратура организовала проверку, выясняет обстоятельства случившегося и оценивает соблюдение требований законодательства о безопасности судоходства.
Ранее сообщалось о происшествии в Якутке. Там три человека пострадали при столкновении катера с берегом.
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