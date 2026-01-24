Крупнейшая в мире буровая установка рухнула и загорелась на Аляске

24 января 2026, 15:21

Крупнейшая в мире буровая установка The Beast рухнула и загорелась на Аляске

Фото: istockphoto/nielubieklonu

На Аляске произошла крупная авария в нефтедобывающем секторе. При транспортировке обрушилась одна из самых больших буровых установок на континенте. Об этом сообщает РЕН ТВ.