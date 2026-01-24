Крупнейшая в мире буровая установка рухнула и загорелась на Аляске
На Аляске произошла крупная авария в нефтедобывающем секторе. При транспортировке обрушилась одна из самых больших буровых установок на континенте. Об этом сообщает РЕН ТВ.
После падения массивной конструкции на месте вспыхнул пожар, который позже удалось потушить. По предварительной информации, происшествие не повредило местную инфраструктуру и не сказалось на поставках топлива.
Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что возгорание было, однако экологический ущерб оценивается как незначительный и на работу нефтяных объектов инцидент не повлиял. Установка принадлежит компании Doyon Drilling Inc. и работает на дизельном топливе и природном газе. Она предназначается для бурения на любом заранее подготовленном участке Северного склона Аляски.
Платформа, получившая прозвище The Beast («Зверь»), считается крупнейшей мобильной наземной буровой установкой в Северной Америке. Она может бурить горизонтальные скважины протяженностью до 12 километров. Для доставки к месту работ конструкцию разбирали на модули и перевозили на 270 тягачах. Общий вес установки — около 4,5 тыс. тонн.
Сейчас специалисты компании готовят план безопасного извлечения и утилизации обломков. Причины аварии и окончательные последствия обещают уточнить позднее.
