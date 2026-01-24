Устроившего экстремальный секс в пикапе на ходу блогера Дзугкоева осудили

24 января 2026, 15:11

Mash: Блогер Дзугкоев получил год тюрьмы за экстремальный секс в Таиланде

Фото: istockphoto/Wirestock

Осетинского трэш-блогера Георгия Дзугкоева приговорили к году тюрьмы из‑за секс-перформанса в кузове пикапа в Таиланде. Об этом пишет Mash.