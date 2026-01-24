Устроившего экстремальный секс в пикапе на ходу блогера Дзугкоева осудили
Осетинского трэш-блогера Георгия Дзугкоева приговорили к году тюрьмы из‑за секс-перформанса в кузове пикапа в Таиланде. Об этом пишет Mash.
Фигуранта задержали после того, как в сети разошлось видео, где он занимается сексом с партнершей в кузове автомобиля. В Таиланде такие действия расцениваются как нарушение местных законов. По данным следствия, блогер также регулярно оскорблял местных жителей и снимал порнографические ролики.
Суд на Пхукете назначил Дзугкоеву один год лишения свободы. Его тайская партнерша получила десять месяцев. Водителя пикапа и оператора тоже приговорили к году тюрьмы — их признали виновными в распространении запрещенного контента и нанесении ущерба имиджу страны.
После отбытия срока всех, кроме гражданки Таиланда, депортируют и запретят въезд в страну на 99 лет.
