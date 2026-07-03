Полиция установила личность подозреваемого в покушении на Ермолаева в Монако

03 июля 2026, 00:18

Фото: istockphoto/Neydtstock

В Монако установили подозреваемого в покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева — прокуратура княжества выдала ордер на его арест. Об этом сообщает радио RTL со ссылкой на надзорное ведомство.