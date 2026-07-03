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Полиция установила личность подозреваемого в покушении на Ермолаева в Монако

Фото: istockphoto/Neydtstock

В Монако установили подозреваемого в покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева — прокуратура княжества выдала ордер на его арест. Об этом сообщает радио RTL со ссылкой на надзорное ведомство.



В официальном коммюнике ведомства уточняется, что вечером 2 июля в отношении фигуранта оформили красный ордер Интерпола. Личность не раскрывается в интересах следствия.

Подозреваемому предъявили обвинения в покушении на убийство, размещении взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом, а также в участии в преступном сговоре. Дело поручили трём следственным судьям, расследование продолжается.

Напомним, в конце июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Позже СМИ подтвердили, что среди раненых — украинский предприниматель Вадим Ермолаев.

Александр Огарёв

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