Полиция установила личность подозреваемого в покушении на Ермолаева в Монако
В Монако установили подозреваемого в покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева — прокуратура княжества выдала ордер на его арест. Об этом сообщает радио RTL со ссылкой на надзорное ведомство.
В официальном коммюнике ведомства уточняется, что вечером 2 июля в отношении фигуранта оформили красный ордер Интерпола. Личность не раскрывается в интересах следствия.
Подозреваемому предъявили обвинения в покушении на убийство, размещении взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом, а также в участии в преступном сговоре. Дело поручили трём следственным судьям, расследование продолжается.
Напомним, в конце июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Позже СМИ подтвердили, что среди раненых — украинский предприниматель Вадим Ермолаев.
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