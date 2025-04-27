Крупный банный комплекс горит на востоке Москвы – видео

Мошенники обманули 78-летнего россиянина почти на 8 миллионов рублей, убедили продать машину Toyota RAV4 и чуть не вынудили расстаться с квартирой. Об этом сообщает кемеровское ГУ МВД. Пенсионера заставили поверить, что всего накопления находятся под угрозой, потому их следовало спрятать на «безопасных счетах».