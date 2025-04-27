Крупный банный комплекс горит на востоке Москвы – видео

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На востоке Москвы горит элитный банный комплекс «Усадьба Банная». Об этом пишет Telegram-канал 112.
Отмечается, что огонь охватил семь строений общей площадью 1500 квадратных метров. Пожар полыхает в Богородском районе столицы.
Посетителей и персонал оперативно эвакуировали. По предварительной версии, никто не пострадал.
Причина возгорания пока неизвестна – её установят после полной ликвидации огня.
В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар. К устранению возгорания подключили пожарный поезд и вертолёты ведомства, которые набирают воду в ближайших водоёмах. Пока пожарным не удалось остановить открытый огонь. Тушение затрудняет плотная застройка территории.
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Посетителей и персонал оперативно эвакуировали. По предварительной версии, никто не пострадал.
Причина возгорания пока неизвестна – её установят после полной ликвидации огня.
В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар. К устранению возгорания подключили пожарный поезд и вертолёты ведомства, которые набирают воду в ближайших водоёмах. Пока пожарным не удалось остановить открытый огонь. Тушение затрудняет плотная застройка территории.
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Анастасия Чинкова