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Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»

Фото: iStock/ Distortion Media

Фото: iStock/ Distortion Media

В Подмосковье случился пожар на тяговой подстанции «Столбовая» в Чеховском районе, сообщил Tелеграм-канал Baza.
Предварительно, причиной произошедшего стал выход из строя электрооборудования на одной из остановок. Со слов очевидцев, примерно в два-три часа ночи они видели разрастающееся пламя над подстанцией.

Согласно имеющейся информации, пострадавших нет. До утра из-за перебоев подачи энергоснабжения наблюдались несущественные отклонения от графика движения поездов.

Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.

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#пожар
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#чехов
Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве
Mash: разработчик систем РЭБ Рытников умер во время взрыва на границе с Украиной
26 апреля 2025, 12:55

Фото: iStock/ madsci

Рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников, проинформировал Teлеграм-канал Mash.
Отмечалось, что все случилось в ночь с 17 на 18 апреля. Машину Рытникова взорвали с помощью самодельного взрывного устройства, которое было начинено поражающими элементами. СВУ располагалось под днищем автомобиля.

Во время взрыва руководитель КБ Брянского электромеханического завода вместе со своим коллегой садился в салон машины. От полученных травм они оба умерли на месте.

Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.

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#взрыв
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#инцидент
#машина
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Россиянка произнесла фразу «я хочу жить» и умерла
В Таиланде российская туристка неожиданно умерла
26 апреля 2025, 11:00

Фото: iStock/ inewsistock

Российская туристка умерла на отдыхе в Таиланде. Девушка вдруг упала в обморок и успела произнести только одну фразу, сообщила газета «Комсомольская правда».
За несколько дней до возвращения домой 33-летняя россиянка почувствовала себя плохо. Сначала она произнесла фразу «я хочу жить» и упала в обморок.

Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Медики старались помочь туристке, однако сердце россиянки останавливалось дважды. Спустя некоторое время она умерла.

Подруги туристки, с которыми она отдыхала, обратили внимание, что произошедшее оказалось для них полной неожиданностью. После возвращения домой, в Екатеринбург, россиянка собиралась продолжить работать свадебным фотографом.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 19-летняя жительница Курганинского района, Юлия Вишталюк, была приговорена к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за убийство своей новорожденной дочери.

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#туризм
#россияне
#таиланд
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NBC: обвинявшая принца Великобритании Эндрю в изнасиловании совершила суицид
26 апреля 2025, 05:44

Фото: iStock/STILLFX

Гражданка США Вирджиния Джуфре, которая ранее обвинила принца Великобритании Эндрю в изнасиловании, совершила суицид. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Она покончила жизнь самоубийством, будучи всю жизнь жертвой сексуального насилия и секс-торговли», — говорится в сообщении.

Обвинения в изнасиловании на принца Эндрю поступили в 2021 году. По словам Джуфре, наследник короля Карла III находился среди мужчин, с которыми она занималась сексом в 17 лет по принуждению американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Дело Джефри Эпштейна вызвало широкий резонанс, так как финансист являлся одним из крупнейших секс-преступников за всю историю. По некоторым данным, его услугами пользовались ряд высокопоставленных западных чиновников и мировых звезд. Перед дачей показаний Эпштейна нашли мертвым в камере. Предварительно, причиной является суицид, хотя есть ряд теорий, что финансиста могли убить.

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#дело
#жизнь
#бизнесмен
#суицид
#великобритания
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В Ленинградской области произошла массовая авария минимум с 22 автомобилями
26 апреля 2025, 03:09

Фото: iStock/Bilanol

В Ленинградской области произошла массовая авария, в которой столкнулись минимум 22 автомобиля. Об этом сообщает Shot.
«На дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Несколько из них сильно разбиты. По словам очевидцев, есть пострадавшие», — говорится в сообщении telegram-канала.

Авария случилась на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Предварительно, причиной ДТП является образовавшийся гололед. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Генерал Ярослав Москалик погиб при взрыве авто в Балашихе: чем известен, биография
25 апреля 2025, 16:46

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В пятницу, 25 апреля, при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Согласно предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами. По факту произошедшего СК завел уголовное дело.
О том, что известно о погибшем генерал-лейтенанте Ярославе Москалике — в материале «Радио 1».

Чем известен Ярослав Москалик


Ярославу Москалику было 59 лет. Он занимал пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. На военной службе Москалик состоял с 1983 года. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. Затем служил в хабаровском поселке Князе-Волконское.

В начале 2000-х Ярослав Москалик занимал должность пресс-секретаря командующего горной группировкой федеральных сил в Чечне. В 2015 году работал в подгруппе по безопасности рабочей группы от России при Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Спустя шесть лет лет Москалик получил звание генерал-лейтенанта по указу главы Российской Федерации Владимира Путина.

Последние годы военный занимал ключевую должность в Генеральном штабе ВС РФ, где отвечал за оперативное управление войсками и планирование военных операций. В 2021 году Москалик также выступал на организованной Минобороны IX Московской конференции по международной безопасности. Стоит отметить, что на той конференции Москалик рассказывал, как Соединенные Штаты помогают курдам «незаконно добывать» нефть на территории Сирии, а затем продавать ее.

Мощный взрыв в Балашихе: убитый военный и связь с визитом спецпосланника Трампа в Россию. Факты, версии, первые кадры
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Роль Ярослава Москалика в переговорах


Ярослав Москалик в разные годы принимал участие в международных переговорах. В 2015-м он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии. В 2021-м замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии.

Личная жизнь Ярослава Москалика


Подробности о личной жизни Ярослава Москалика практически неизвестны. У него есть сын — в период с 2021 по 2022 год генерал-лейтенант представлял его интересы в судебном процессе против Министерства обороны. Предметом разбирательств стала недвижимость в жилом доме в подмосковной Балашихе, около которого и произошел взрыв.

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