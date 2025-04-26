Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»

Фото: iStock/ Distortion Media
В Подмосковье случился пожар на тяговой подстанции «Столбовая» в Чеховском районе, сообщил Tелеграм-канал Baza.
Предварительно, причиной произошедшего стал выход из строя электрооборудования на одной из остановок. Со слов очевидцев, примерно в два-три часа ночи они видели разрастающееся пламя над подстанцией.
Согласно имеющейся информации, пострадавших нет. До утра из-за перебоев подачи энергоснабжения наблюдались несущественные отклонения от графика движения поездов.
Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.
Читайте также:
Baza: погибший при взрыве в Балашихе был военным
Названа причина взрывов в Москва-Сити
МЧС: в Московском районе Петербурга загорелся склад
Согласно имеющейся информации, пострадавших нет. До утра из-за перебоев подачи энергоснабжения наблюдались несущественные отклонения от графика движения поездов.
Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.
Читайте также:
Baza: погибший при взрыве в Балашихе был военным
Названа причина взрывов в Москва-Сити
МЧС: в Московском районе Петербурга загорелся склад
Ольга Енгалычева