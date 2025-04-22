МЧС: в Московском районе Петербурга загорелся склад

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Пожар на складе случился в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
Сообщение о возгорании по адресу Дизельный проезд, д. 23, к. 3 поступило в 16:38.
Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС выяснили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».
В 16:51 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС — это значит, что двух направленных на ликвидацию пожарных расчетов не хватает и их нужно удвоить.
Сейчас устранением пожара занимаются 29 пожарных и семь единиц техники. Информациио пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введён в Киржачском районе Владимирской области, где ранее прогремел мощный взрыв. Жителей призвали воздержаться от поездок в Киржачский район на время действия режима ЧС.
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Приехавшие на место инцидента сотрудники МЧС выяснили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».
В 16:51 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС — это значит, что двух направленных на ликвидацию пожарных расчетов не хватает и их нужно удвоить.
Сейчас устранением пожара занимаются 29 пожарных и семь единиц техники. Информациио пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введён в Киржачском районе Владимирской области, где ранее прогремел мощный взрыв. Жителей призвали воздержаться от поездок в Киржачский район на время действия режима ЧС.
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Ольга Енгалычева