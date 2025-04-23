Три взрыва прогремели в Москва-Сити

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Три взрыва прогремели в комплексе Москва-Сити. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас на территории столичного комплекса наблюдается сильный пожар. К месту происшествия направляются экстренные службы.
По данным РИА Новости, задымление произошло рядом с Национальным центром «Россия», куда уже подъехала скорая помощь.
Причины произошедшего выясняются. Очевидцы наблюдают клубы густого чёрного дыма, поднимающегося со стороны торгового центра «Афимолл», находящегося внутри комплекса.
Сообщений о пострадавших и повреждениях построек не поступало.
По данным на 15:50, сотрудники МЧС России производят тушение пожара, причиной которого стал взрыв автомобиля на подземной парковке.
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По данным РИА Новости, задымление произошло рядом с Национальным центром «Россия», куда уже подъехала скорая помощь.
Причины произошедшего выясняются. Очевидцы наблюдают клубы густого чёрного дыма, поднимающегося со стороны торгового центра «Афимолл», находящегося внутри комплекса.
Сообщений о пострадавших и повреждениях построек не поступало.
По данным на 15:50, сотрудники МЧС России производят тушение пожара, причиной которого стал взрыв автомобиля на подземной парковке.
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Анастасия Чинкова