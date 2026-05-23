Крупный град попортил машины и оставил без электричества людей в регионе России

23 мая 2026, 20:35

Baza: град обесточил несколько районов в Нижегородской области и попортил машины

В Нижегородской области в результате выпадения крупного града без электроснабжения остались несколько районов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





По данным СМИ, жители Дзержинска и Володарска публикуют кадры последствий стихии. Они собирают град в тазики, измеряют его с помощью рулетки и сравнивают с размером пятирублевой монеты. Автовладельцы, в свою очередь, оценивают ущерб — град оставил многочисленные вмятины на кузовах и разбил лобовые стёкла.



Отмечается, что основное количество заявок о повреждениях поступило из Володарска. Из-за непогоды частные дома остались без света в нескольких населённых пунктах Володарского округа. В настоящее время энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения.



В пресс-службе регионального управления МЧС предупредили жителей о сильных дождях. Они ожидаются в ближайшее время, в том числе ночью в воскресенье, 24 мая.



