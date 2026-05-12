МЧС направило вертолет для поиска попавших в беду туристов на Сахалине

SHOT: туристы подали сигнал бедствия у горы на Сахалине
Группа туристов, планировавшая восхождение на гору Крузенштерн на Сахалине, подала сигнал бедствия у подножья вершины. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



Инцидент произошел во время движения отряда по маршруту. Перед началом подъема на гору одна из участниц почувствовала себя плохо и начала терять сознание. Туристы незамедлительно связались со спасателями и попросили помощи.

Известно, что группа зарегистрировалась в МЧС. В настоящее время поиски туристов ведутся с воздуха. Специалисты применили вертолет для обследования района у подножья горы Крузенштерн.

Ранее двое туристов из РФ не смогли самостоятельно слезть со скалы на Бали. В ситуацию пришлось вмешаться местным спасателям.

Александр Огарёв

