МЧС направило вертолет для поиска попавших в беду туристов на Сахалине
Группа туристов, планировавшая восхождение на гору Крузенштерн на Сахалине, подала сигнал бедствия у подножья вершины. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел во время движения отряда по маршруту. Перед началом подъема на гору одна из участниц почувствовала себя плохо и начала терять сознание. Туристы незамедлительно связались со спасателями и попросили помощи.
Известно, что группа зарегистрировалась в МЧС. В настоящее время поиски туристов ведутся с воздуха. Специалисты применили вертолет для обследования района у подножья горы Крузенштерн.
Ранее двое туристов из РФ не смогли самостоятельно слезть со скалы на Бали. В ситуацию пришлось вмешаться местным спасателям.
