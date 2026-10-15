Крупный пожар на Курилах тушили почти 12 часов
Утром 14 октября в селе Малокурильское вспыхнул пожар в производственном помещении предприятия «Островной», который потушили только спустя почти 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.
Огонь быстро распространился, охватив первый и второй этажи, а также кровлю здания. Общая площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
Ликвидация пожара оказалась непростой задачей. Ситуацию осложняли порывистый ветер (его скорость достигала 15 м/с), высокая пожарная нагрузка и наличие в здании легковоспламеняющихся материалов.
К вечеру огнеборцам удалось полностью справиться с пламенем. В ходе тушения пожарные израсходовали порядка 80 тонн воды. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.
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