Достижения.рф

Крупный пожар на Курилах тушили почти 12 часов

Пожарные ликвидировали крупное возгорание на Курилах
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Утром 14 октября в селе Малокурильское вспыхнул пожар в производственном помещении предприятия «Островной», который потушили только спустя почти 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.



Огонь быстро распространился, охватив первый и второй этажи, а также кровлю здания. Общая площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

Ликвидация пожара оказалась непростой задачей. Ситуацию осложняли порывистый ветер (его скорость достигала 15 м/с), высокая пожарная нагрузка и наличие в здании легковоспламеняющихся материалов.

К вечеру огнеборцам удалось полностью справиться с пламенем. В ходе тушения пожарные израсходовали порядка 80 тонн воды. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0