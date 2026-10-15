Крупный пожар на Курилах тушили почти 12 часов

15 октября 2026, 04:33

Пожарные ликвидировали крупное возгорание на Курилах

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Утром 14 октября в селе Малокурильское вспыхнул пожар в производственном помещении предприятия «Островной», который потушили только спустя почти 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.