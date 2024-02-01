В центре Москвы эвакуировали ТЦ «Охотный ряд»

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В центре Москвы из торгового центра «Охотный ряд» эвакуировали около 500 человек из-за поступившей анонимной угрозы о минировании. Об этом сообщили в экстренных службах российской столицы, передает РИА Новости.
«После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра "Охотный ряд" эвакуировали 490 человек», - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники оперативных служб проверяют все помещения торгового центра.
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