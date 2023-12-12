На территории старинной хлопкопрядильной фабрики в Ивантеевке горит склад

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На складе на территории хлопкопрядильной фабрики им. Лукина в Ивантеевке возник пожар. Его площадь достигла 2,8 тыс кв м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Сообщение о пожаре на складе на территории фабрики на Заречной улице поступило в 18:29. Прибывшие первыми пожарно-спасательные подразделения установили, что горит отдельно стоящее складское здание. Обрушилась его крыша. Площадь пожара составляет 2,8 тыс кв метров», – сказали ТАСС в пресс-службе.В тушении участвуют 63 человека, задействовано 24 единицы техники. По последней информации, возгорание удалось локализовать.
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Лора Луганская