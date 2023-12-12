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На территории старинной хлопкопрядильной фабрики в Ивантеевке горит склад

12 декабря 2023, 20:04
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

На складе на территории хлопкопрядильной фабрики им. Лукина в Ивантеевке возник пожар. Его площадь достигла 2,8 тыс кв м, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Сообщение о пожаре на складе на территории фабрики на Заречной улице поступило в 18:29. Прибывшие первыми пожарно-спасательные подразделения установили, что горит отдельно стоящее складское здание. Обрушилась его крыша. Площадь пожара составляет 2,8 тыс кв метров», – сказали ТАСС в пресс-службе.
В тушении участвуют 63 человека, задействовано 24 единицы техники. По последней информации, возгорание удалось локализовать.


По данным ТАСС, фабрика была построена в 1928 году на основе купленного в Англии оборудования. До 1990-х годов работала с хлопком из Средней Азии. После распада СССР предприятие работать перестало. Сейчас её территорию делят мелкие арендаторы.

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#безопасность
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Более 300 ростовчан пострадали от опасного гололеда
В Ростове-на-Дону из-за гололеда в травмпункты обратились свыше 300 человек
12 декабря 2023, 19:19

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Свыше 300 человек, в том числе 71 ребенок, обратились за медицинской помощью в Ростове-на-Дону из-за гололеда, который продолжается в регионе вторые сутки. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.
Отмечается, что в медицинские учреждения обратилось 333 человека. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

На данный момент в больницах региона увеличено количество дежурных смен, а также привлечены дополнительные бригады скорой помощи. Как стало известно, из-за плохих погодных условий зарегистрированы массовые отключения электроэнергии.

Ранее врач-ортопед Алексей Викторов в в эфире «Радио 1» заявил, что при ходьбе в гололед ноги должны быть немного согнуты. Также необходимо обязательно следить за обувью. Подробности читайте в нашем материале.

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Работники Мособлпожспаса спасли провалившуюся в колодец бездомную собаку
12 декабря 2023, 17:20

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вызволили собаку, провалившуюся в канализационный колодец. Инцидент произошёл в посёлке Михнево городского округа Ступино, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители. Они услышали жалобный вой, раздающийся из подземного сооружения. Граждане заглянули в колодец и на двухметровой глубине увидели дворнягу. Самостоятельно помочь ей они не смогли», – рассказал старший смены Константин Строков
Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы сделали из спасательной верёвки петлю, накинули её на бездомное животное и аккуратно вытащили. После спасения собака убежала.
 
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#московская область
#подмосковье
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Упавших в яму с кипятком школьников поместили в палату интенсивной терапии
Под Иваново двух пострадавших подростков поместили в палату интенсивной терапии
12 декабря 2023, 17:02

Фото: iStock/sudok1

Двое из четверых школьников, госпитализированных с ожогами из-за прорыва теплотрассы в городе Южа Ивановской области, находятся в палате интенсивной терапии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Отмечается, что пятый школьник получил лечение амбулаторно. На данный момент дети находятся в ожоговом центре Ивановской областной детской клинической больницы.

Напомним, в городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Трагедия произошла на улице Пушкина. 

Пострадавшим подросткам от девяти до шестнадцати лет. Все они получили ожоги площадью от 3–25%.

Как стало известно, за теплосети на провалившемся участке отвечает организация ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

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#трагедия
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#тепло
#больницы
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В Петербурге пенсионерка замерзла насмерть в контейнерном боксе, имея квартиру
12 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / Soumen Hazra

На улице Хасанская в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 70-летняя пенсионерка замерзла насмерть в контейнерном боксе.
78.ru пишет, что контейнерный бокс был расположен на территории автобусного парка. Погибшая жила в нём со своей взрослой дочерью с апреля 2023 года. Когда пришли холода, пенсионерка начала постоянно болеть. 

11 декабря дочь пенсионерки попросила работников автопарка вызвать скорую помощь. Её матери в очередной раз стало плохо. Врачи установили, что смерть наступила от обморожения, так как бокс не отапливали. 

Полицейские выяснили, что у семьи есть двухкомнатная квартира, но она завалена бытовым мусором.

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#санкт-петербург
#пенсионерка
#полиция
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89-летний россиянин объехал полмира, вернулся в РФ и отдал мошенникам 750 тысяч
12 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/artoleshko

89-летний Леонид Прохоров активно путешествует по России.
За плечами мужчины внушительный список достижений: до пандемийного 2020 года. 

Леонид Прохоров был в Австралии, Южной Америке, Европе и Азии. Год назад посетил Индонезию, Бруней и Филиппины. 
При этом путешественник носит рюкзак 1960-х годов, у него нет современных гаджетов. Он пропагандируют пребывание наедине с собой. 

8 декабря Леониду Кузьмичу позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что накопления под угрозой. Их срочно нужно «спрятать от жуликов». Для этого путешественник снял наличные в банке и отдал деньги неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры. 

В первый раз Леонид Кузьмич передал примерно 384 тысяч рублей. Вторую часть средств Прохоров отдал в долларах. Так посоветовал «сотрудник ФСБ». Мошенник получил на руки 4 тысячи (366 650 рублей). А потом сотрудник спецслужб перестал выходить на связь. Тогда Леонид Кузьмич  понял, что его обманули. 

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#мошенники
#новости
#полиция
#туризм
#путешествие
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В Дагестане мужчина убил отца и спрятал тело под сеном в сарае
12 декабря 2023, 14:43

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Сотрудники полиции в Дагестане задержали мужчину, который убил отца, спрятал тело в сарае, после чего заявил о его пропаже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Сообщается, что в понедельник в полицию поступило обращение о том, что 59-летний житель села Арабляр Курахского района ушел из дома и не вернулся. Его 36-летний сын заявил, что несколькими днями ранее он поругался с отцом, после чего тот ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска провели проверку, в результате которой был найден труп «пропавшего» со следами насильственной смерти. Преступника доставили в участок, где он признал свою вину за содеянное. Убийца утверждает, что пытался спасти отца, однако этого сделать не получилось и он решил спрятать тело. Причиной убийства послужил конфликт.

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#дагестан
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Неизвестные подожгли релейный шкаф в Краснодаре
Неизвестные попытались парализовать ж/д сообщение в Краснодаре
12 декабря 2023, 14:05

Фото: istock / Eduard Muzhevskyi

Неустановленные лица пытались парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем, поджигая релейный шкаф в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, в результате происшествия, движение двух пассажирских поезда было приостановлено. На место инцидента прибыли экстренные службы. Выясняются лица, причастные к совершению правонарушения.

Правоохранители обнаружили возле сгоревшего релейного шкафа плоскогубцы и салфетки. 

Прежде сообщалось о поджоге релейного шкафа в Екатеринбурге. Неизвестный поджог оборудование, которое располагалось рядом с железнодорожными путями. На движение поездов инцидент не повлиял. Устанавливается личность злоумышленника. 

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#железная дорога
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Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, выдворят из РФ вместе с семьями
Детей-мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, выдворят вместе с семьями
12 декабря 2023, 14:00

Фото: istock / ia_64

Дети, которые снегом потушили Вечный огонь в Петербурге, покинут территорию РФ вместе с семьями за миграционные нарушения. Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Сотрудники полиции установили, что две братьев 10 и 14 лет вместе с другим 12-летнем мальчиком бросил снежок в Вечный огонь. Выяснилось, что обе семьи проживают на территории России, имея нарушения миграционного законодательства. 

«Полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство полиции судом удовлетворено», — указано в релизе  регионального главка МВД РФ.
Свою вину фигуранты признали. Им назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, а также выдворение.

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#полиция
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#инцидент
#вечный огонь
#рф
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В Москве нашли тело бывшего генконсула России в Иране Алексеева
Shot: бывшего генконсула РФ в Иране Алексеева нашли мертвым в Москве
12 декабря 2023, 13:21

Фото: istock / Soumen Hazra

В Москве обнаружили тело бывшего генерального консула Российской Федерации в Иране Константина Алексеева.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в доме по улице Веерная тело дипломата нашла его жена. Причины смерти выясняются. 

Алексеев занимал должность генерального генконсула РФ в иранском городе Решт с 2015 по 2019-й годы. Ранее он работал советником-посланником российского посольства в Иране, а такэе во Втором департаменте Азии Министерство иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что бывшго главу китайского МИДа Цинь Гана до смерти запытали в военном госпитале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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