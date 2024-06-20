Пожар произошёл на нефтебазе в адыгейском посёлке Энем после удара БПЛА ВСУ

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В четверг, 20 июня, ранним утром в адыгейском посёлке Энем Тахтамукайского района произошёл пожар на нефтебазе после удара украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров», — написал Кумпилов в своем Telegram-канале.По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозы для населения нет. На месте развернута работа оперативного штаба.
Ранее также сообщалось, что минувшей ночью в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае прогремела серия взрывов.
Кроме того, падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор поручил главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье. На месте трагедии работают экстренные службы, идет разбор завалов.
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