Сильный пожар произошёл в высотном доме в Астане — видео

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В Астане произошёл мощный пожар. В центре города горит 26-этажный дом, который находится возле самого большого шатра в мире.
Сначала у многоэтажного дома в жилом квартале «Rixos Khan Shatyr Residences» на проспекте Туран загорелась обшивка на верхнем этаже, передаёт телеграм-канал SHOT. Затем небоскрёб полностью окутали клубы дыма. На месте работают спасатели и пожарные. Сообщают, что вспыхнула наружная обшивка квартир. Ведётся поиск людей в здании. На текущий момент эвакуированы восемь человек, среди которых один ребёнок. С огнём борются 70 пожарных.
Горящий дом расположен в центре города, неподалёку от крупного торгового центра «Хан-Шатыр», который занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый большой шатёр в мире.
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Александр Бойцов