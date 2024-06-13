Под Киевом больше суток пытаются потушить пожар на промышленном предприятии

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Сотрудники экстренных служб более суток тушат пожар на промышленном предприятии в Киевской области. Об этом говорится в официальном Telegram-канале украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации источника, в среду, 12 июня, объект попал под обстрел со стороны ВС РФ. После чего произошло возгорание, к ликвидации которого были привлечены 249 специалистов и 98 единиц техники.
Отмечается, что на место пожара также было направлено 4 пожарных поезда. Другие подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.
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Отмечается, что на место пожара также было направлено 4 пожарных поезда. Другие подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.
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Екатерина Коршунова