Природный пожар угрожает секретной базе ВВС США в Неваде

31 июля 2026, 01:13

Фото: iStock/Toa55

На военном учебно‑испытательном полигоне в Неваде бушует крупный природный пожар. Его площадь достигла примерно 13 тысяч акров (5,2 тысячи гектаров), информирует Бюро по управлению государственными и общественными землями США.