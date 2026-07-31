Природный пожар угрожает секретной базе ВВС США в Неваде
На военном учебно‑испытательном полигоне в Неваде бушует крупный природный пожар. Его площадь достигла примерно 13 тысяч акров (5,2 тысячи гектаров), информирует Бюро по управлению государственными и общественными землями США.
Возгорание получило название Quali Springs. Сдержать пламя пока не удаётся: распространению огня способствуют сильная жара, порывистый ветер, а также сложный рельеф местности с перепадами высот. Огонь постепенно смещается в северном направлении. По прогнозам, засушливая и жаркая погода сохранится в районе бедствия до конца недели.
Полигон находится приблизительно в 15 километрах к северу от Лас‑Вегаса. В прошлом эта территория имела важное значение для ядерных испытаний. Кроме того, на полигоне расположена Зона 51 — объект, ставший источником многочисленных конспирологических теорий и слухов об НЛО и инопланетянах.
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