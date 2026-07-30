Молния поразила юношу в Коми
В деревне Пожня Сосногорского района (Республика Коми) 19‑летний студент пострадал от удара молнии. Об этом сообщает телеграм‑канал SHOT.
Инцидент случился во время грозы: молодой человек в тот момент находился на мосту. Разряд поразил юношу, в результате чего он получил ожоги, однако остался жив.
На помощь пострадавшему пришли его друзья, которые незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики оперативно госпитализировали парня. Благодаря своевременно оказанной помощи состояние студента стабилизировалось, а к моменту выхода публикации его перевели из реанимации в обычную палату. Врачи охарактеризовали его состояние как стабильное.
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