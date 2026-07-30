Молния поразила юношу в Коми

30 июля 2026, 23:29

Студента экстренно госпитализировали после удара молнии в Коми

Фото: iStock/Yury_Dmitrienko

В деревне Пожня Сосногорского района (Республика Коми) 19‑летний студент пострадал от удара молнии. Об этом сообщает телеграм‑канал SHOT.