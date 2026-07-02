Крупный пожар в больнице унес жизни нескольких пациентов

02 июля 2026, 09:18

Минимум два человека погибли при пожаре в больнице на севере Германии

Фото: iStock/sudok1

В немецком городе Людвигслуст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания при пожаре в больнице погибли не менее двух человек, еще 34 пострадали. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.