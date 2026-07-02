Крупный пожар в больнице унес жизни нескольких пациентов
В немецком городе Людвигслуст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания при пожаре в больнице погибли не менее двух человек, еще 34 пострадали. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.
Трагедия произошла утром 2 июля в клинике, расположенной недалеко от Шверина. Предварительно, огонь охватил крышу отделения радиологии. Информация о возгорании поступила примерно в 04:28 по местному времени. Все погибшие были пациентами больницы.
В здании началась эвакуация пациентов и сотрудников — людей выводили и вывозили на кроватях и в инвалидных колясках. Как пишет газета Bild, как минимум одного человека пытались реанимировать. На место направили огнеборцев из окрестных районов.
Причину пожара пока не установили. В полиции назвали ситуацию динамичной и уточнили, что количество находившихся в больнице человек оставалось неизвестным.
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