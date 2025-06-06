Крупный пожар в парке развлечений в Анапе попал на видео

Фото: iStock/abadonian

В эту пятницу, 6 июня, в Анапе произошло возгорание в детском парке развлечений «Джунгли-парк». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.



По данным ведомства, огонь разбушевался на площади 650 квадратных метров, повредив кафе и шесть торговых точек. В тушении были задействованы 50 человек и 17 спецмашин. Пожар удалось ликвидировать, погибших и пострадавших, предварительно, нет. Причина инцидента не называется.

В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного и густого дыма. Вокруг собрались отдыхающие и местные, которые снимали происходящее на телефоны.

Также отмечается, что 6 и 7 июня в северо-западных районах Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.


Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 1 1 0 0