Крупный пожар в парке развлечений в Анапе попал на видео
В эту пятницу, 6 июня, в Анапе произошло возгорание в детском парке развлечений «Джунгли-парк». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
По данным ведомства, огонь разбушевался на площади 650 квадратных метров, повредив кафе и шесть торговых точек. В тушении были задействованы 50 человек и 17 спецмашин. Пожар удалось ликвидировать, погибших и пострадавших, предварительно, нет. Причина инцидента не называется.
В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, как в небо поднимается столб черного и густого дыма. Вокруг собрались отдыхающие и местные, которые снимали происходящее на телефоны.
Также отмечается, что 6 и 7 июня в северо-западных районах Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.
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