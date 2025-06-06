Во втором эпизоде подкаста SHOT Crime раскрыли подробности убийства Михаила Круга

06 июня 2025, 18:53

Ирина Чикунова (Фото: пресс-служба SHOT)

Во втором эпизоде подкаста SHOT Crime журналисты представили эксклюзивные подробности об ОПГ «Тверские волки» и убийстве шансонье Михаила Круга.