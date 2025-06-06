Во втором эпизоде подкаста SHOT Crime раскрыли подробности убийства Михаила Круга
Во втором эпизоде подкаста SHOT Crime журналисты представили эксклюзивные подробности об ОПГ «Тверские волки» и убийстве шансонье Михаила Круга.
В свежем выпуске речь пошла о резонансном преступлении 2000-х годов и преступной группировке, которая контролировала Тверь в то время — «Ломовские» или «Тверские волки». Многие годы эта ОПГ продвигала своих людей в муниципальные, городские и силовые структуры в Твери.
Центральной историей выпуска стало убийство шансонье Михаила Круга, его близкая дружба с вором в законе Сашей Северовым. Журналист Антон Старков, криминальный репортер и журналист SHOT Анастасия Луговская, а еще приятельница Круга Ирина Чикунова восстановили ход событий, обсудили версии следствия (их насчитывалось больше ста).
В 2012 году один из членов группировки, Александр Осипов по прозвищу Волк, после долгого молчания заявил о причастности ОПГ к смерти шансонье. О том, что случилось 1 июля 2002 года, поведала и Ирина Чикунова.
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