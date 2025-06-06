Нашлась выбросившая новорожденного из окна в Ленобласти
Следственный комитет (СК) России нашел и задержал школьницу, которая выбросила из окна машины во Всеволожском районе Ленинградской области новорожденную дочь, сообщил телеканал 78.ru.
Мамой малышки оказалась 15-летняя ученица школы, которая не знала о беременности. О том, что в ее семье ожидается прибавление она выяснила, когда у нее начались роды. Школьницу вместе с матерью привезли на допрос. Несовершеннолетней вменяют покушение на убийство ребенка.
Мама малыша спросила у следователей, посадят ли ее, если она заберет новорожденную.
Девочку обнаружили под окнами дома два дворника, которые услышали странные звуки. Они полагали, что выбросили котят в пакете, но увидев внутри младенца, дворники вызвали скорую помощь. Затем приехала полиция, администрация и бригада скорой помощи. Ребенка госпитализировали. Его планируют отдать в новую семью.
Читайте также: