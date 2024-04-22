Крупный пожар в Подмосковье

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В Сергиевом Посаде загорелось здание хлебокомбината. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что загорелась крыша строящегося здания на территории хлебокомбината. Со слов сотрудников предприятия и жителей ближайших домов, в этом здании жили и работали мигранты.
Пожар был полностью ликвидирован. Обгорела только кровля. Сейчас спасатели обследуют здание. По предварительным данным пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани. Тушение пожара было усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.
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Пожар был полностью ликвидирован. Обгорела только кровля. Сейчас спасатели обследуют здание. По предварительным данным пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани. Тушение пожара было усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.
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Дарья Осипова