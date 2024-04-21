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На нефтепроводе в сирийской провинции Хомс разгорелся пожар, об этом сообщает SANA.
«Возгорание началось на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус. Пожарные команды работают на месте происшествия», — уточняется в сообщении сирийского агентства.
Напомним, ранее пожар разгорелся на топливно-энергетическом комплексе в Смоленской области. Возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. Обломки сбитых дронов упали на резервуары с топливом и нефтью. Подробнее о случившемся можно прочитать в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева