В Подмосковье в производственном здании разгорелся пожар

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В Орехово-Зуево Московской области произошел пожар в производственном здании, передает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
«Предварительно, площадь возгорания – 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – говорится в публикации.
В сообщении пресс-службы МЧС, поступившем в информационное агентство ТАСС, говорится, что по «производственное здание сложной конструкции» загорелось по адресу: улица Стачки 1885 года.
Ранее в Астрахани в торговых павильонах вспыхнул пожар.
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Александр Климов