Крупный пожар в Ростовской области окрасил небо в чёрный цвет

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Сильный пожар вспыхнул в промзоне в городе Азов Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Отмечается, что на открытой территории загорелись мусор и покрышки. После этого огонь перебросился на здание склада. Общая площадь возгорания, по последним данным, составила пять тысяч квадратных метров.
По данным Telegram-канала «Это Ростов», огонь стремительно подбирается к резервуарам находящегося рядом нефтехранилища.
Клубы густого чёрного дыма заволокли всё небо над очагом возгорания. Их видно за десятки километров от места пожара.
На месте происшествия работают 90 специалистов МЧС, задействованы 27 единиц техники.
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По данным Telegram-канала «Это Ростов», огонь стремительно подбирается к резервуарам находящегося рядом нефтехранилища.
Клубы густого чёрного дыма заволокли всё небо над очагом возгорания. Их видно за десятки километров от места пожара.
На месте происшествия работают 90 специалистов МЧС, задействованы 27 единиц техники.
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Анастасия Чинкова