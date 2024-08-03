На Украине вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры

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О масштабном пожаре на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
«Винницкая область… возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры», — сказано в публикации.
Ранее украинские журналисты сообщали про взрывы в Винницкой области в ночь на субботу. По словам представителей областной администрации, поврежден объект инфраструктуры.
Перед этим сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Омска. Пламя распространилось на площадь в 300 квадратов, горело вспомогательное помещение насосной. Дымовой столб был виден из разных частей города.
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Никита Кротов