Крупный пожар вспыхнул на свалке химических отходов в Польше

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На свалке химических отходов в Польше вспыхнул пожар. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что возгорание произошло на полигоне отходов в населённом пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства Польши.
Пожар тушат несколько десятков пожарных расчётов.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
По данным радио, столб дыма, который исходит от свалки, виден на расстоянии 30 километров. Специалисты оценивают площадь возгорания в пять тысяч квадратных метров.
По не уточнённым данным, на полигоне находилось порядка пяти тысяч тонн обходов в бочках, а также различный пластиковый мусор.
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Пожар тушат несколько десятков пожарных расчётов.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
По данным радио, столб дыма, который исходит от свалки, виден на расстоянии 30 километров. Специалисты оценивают площадь возгорания в пять тысяч квадратных метров.
По не уточнённым данным, на полигоне находилось порядка пяти тысяч тонн обходов в бочках, а также различный пластиковый мусор.
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Анастасия Чинкова