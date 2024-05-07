В Берлине спустя четыре дня потушили пожар на заводе, производящем ПВО для Киева

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Пожар на немецком заводе Diehl, производящем системы ПВО IRIS-T, потушен. Об этом пожарная служба Берлина сообщила РИА Новости.
Отмечается, что может потребоваться дополнительная работа для тушения оставшихся очагов тления в некоторых частях здания.
В понедельник специалисты начнут сносить остатки сгоревшего здания.
Напомним, что пожар вспыхнул в минувшую пятницу, от здания исходил ядовитый дым. Жителям Берлина поступили сообщения с пометкой об опасности. Их призвали избегать района, где находится завод, закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционеры. Тушение пожара было довольно сложным и прерывалось из-за токсичной воды, которая могла попасть в сточные воды.
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В понедельник специалисты начнут сносить остатки сгоревшего здания.
Напомним, что пожар вспыхнул в минувшую пятницу, от здания исходил ядовитый дым. Жителям Берлина поступили сообщения с пометкой об опасности. Их призвали избегать района, где находится завод, закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционеры. Тушение пожара было довольно сложным и прерывалось из-за токсичной воды, которая могла попасть в сточные воды.
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Анастасия Чинкова