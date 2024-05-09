Под Анапой локализовали пожар после атаки БПЛА на нефтебазу

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Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.
Возгорание на нефтебазе произошло в результате атаки ВСУ. Противник пытался атаковать объект с использованием шести БПЛА.
Российская система ПВО сбила дроны, однако некоторые рухнули на территорию нефтебазы, что спровоцировало пожар. Для ликвидации последствий атаки на место происшествия прибыли 20 единиц техники и 62 сотрудника МЧС.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал.
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Российская система ПВО сбила дроны, однако некоторые рухнули на территорию нефтебазы, что спровоцировало пожар. Для ликвидации последствий атаки на место происшествия прибыли 20 единиц техники и 62 сотрудника МЧС.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал.
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Анастасия Хохлова