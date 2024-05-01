В Японии возник пожар в здании атомной электростанции «Симанэ»

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В Японии произошёл пожар на атомной электростанции «Симанэ». Возгорание возникло в машинном зале второго энергоблока АЭС.
По сообщению информационного агентства Kyodo, огонь появился в районе временного распределительного ящика. Причина возгорания пока не установлена. Пострадавших в результате пожара нет. Какого-либо негативного воздействия на окружающую среду также не зафиксировано. Работа атомной электростанции продолжается в штатном режиме.
Напомним, 24 августа 2023 года Япония приступила к сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. В феврале текущего года оператор аварийной японской АЭС сообщил об утечке воды, в которой содержатся радионуклиды из оборудования по очистке радиоактивной воды.
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