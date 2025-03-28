Крупный пожар вспыхнул в аквапарке Yas Waterworld в Абу-Даби

Фото: iStock/Collab Media
Пожар вспыхнул в аквапарке Yas Waterworld на острове Яс в Абу-Даби. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает издание The National.
Согласно сообщению, огонь возник около 14:00 по местному времени на строящейся части комплекса. Загорелась водная горка, которая должна была стать самой крупной в стране. При этом уточняется, что действующая часть парка не пострадала.
На место пожара оперативно прибыли экстренные службы, при этом все дороги вокруг горящего аквапарка были перекрыты полицией. Пожарные смогли быстро локализовать огонь.
Аквапарк открыл свои двери для посетителей в 2013 году.
Читайте также:
Во Владивостоке задержали виновных в поджоге на стоянке, где сгорели 22 машины
Mash: крупный пожар в ЖК в центре Москвы
МЧС: Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализовали
На место пожара оперативно прибыли экстренные службы, при этом все дороги вокруг горящего аквапарка были перекрыты полицией. Пожарные смогли быстро локализовать огонь.
Аквапарк открыл свои двери для посетителей в 2013 году.
Читайте также:
Во Владивостоке задержали виновных в поджоге на стоянке, где сгорели 22 машины
Mash: крупный пожар в ЖК в центре Москвы
МЧС: Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализовали
Элина Позднякова