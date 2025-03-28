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Крупный пожар вспыхнул в аквапарке Yas Waterworld в Абу-Даби

Фото: iStock/Collab Media

Фото: iStock/Collab Media

Пожар вспыхнул в аквапарке Yas Waterworld на острове Яс в Абу-Даби. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает издание The National.
Согласно сообщению, огонь возник около 14:00 по местному времени на строящейся части комплекса. Загорелась водная горка, которая должна была стать самой крупной в стране. При этом уточняется, что действующая часть парка не пострадала.

На место пожара оперативно прибыли экстренные службы, при этом все дороги вокруг горящего аквапарка были перекрыты полицией. Пожарные смогли быстро локализовать огонь.

Аквапарк открыл свои двери для посетителей в 2013 году.

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Мерил давление, а потом убивал: «Доктор Смерть» Максим Петров, лишавший жизни пенсионерок, может выйти по УДО, подробности
28 марта 2025, 17:07

Максим Петров (фото: кадр из программы канала НТВ)

Один из самых жестоких серийных убийц России, который убивал пожилых людей под видом медосмотров, впервые за 25 лет получил право на условно-досрочное освобождение. Кто такой Максим Петров (он же «Доктор Смерть») и чем он опасен, расскажет «Радио 1».
Максим Петров, осуждённый за 11 доказанных убийств и 46 ограблений, отбывает пожизненный срок в колонии «Белый лебедь». Теперь, если суд примет его ходатайство, он может выйти на свободу уже в 2025 году.

Кто такой «Доктор Смерть»


Максим Петров родился 14 ноября 1965 года в семье коренных ленинградцев, живших на Васильевском острове. У него была сестра Татьяна. В детстве он не проявлял склонности к жестокости.

«Мне всегда было неприятно видеть сцены жестокости», — вспоминал он.

После школы он увлёкся медициной и в 1989 году окончил профильный институт с дипломом педиатра. Затем устроился работать врачом на 5-ю подстанцию скорой помощи Санкт-Петербурга.

Пациенты (а точнее, их родители) хвалили Петрова за внимательное отношение, и за всё время работы на него не поступило ни одной жалобы. Единственное взыскание от начальства — выговор за опоздание. С коллегами он не дружил, предпочитал одиночество и увлекался детективами.

Личная жизнь и финансовые проблемы


Первый брак Петрова распался, но у него остался сын. Вторая семья сложилась удачнее: он женился на коллеге-медике, у них родились ещё сын и дочь.

Однако денег хронически не хватало: зарплату задерживали, и семья несколько раз оказывалась в шаге от голода.

Как «Доктор Смерть» начал убивать


Испытывая финансовые трудности, Петров решил добывать деньги преступным путём. Он начал приходить к пожилым пациентам под видом планового осмотра, вводил им снотворное и грабил квартиры.Поначалу он обходился без насилия, но в 1999 году произошёл переломный момент.

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Однажды его застали на месте преступления — и тогда он впервые убил: мужчину задушил, а его дочь ударил отвёрткой. С этого момента Петров перешёл к более радикальным методам: вводил жертвам смертельные дозы, а затем поджигал квартиры, чтобы скрыть следы.

«Я всем делал одинаковые уколы, но не все умирали, многие выжили. Видимо, индивидуальные особенности так подействовали, или доза была недостаточной», — говорил «Доктор Смерть».

Какие преступления совершил «Доктор Смерть»


  • 46 квартирных ограблений;
  • 11 доказанных убийств (но эксперты считают, что их могло быть больше);
  • поджоги квартир для сокрытия следов;
  • кражи денег, драгоценностей, техники и даже одежды.
Петрова задержали 17 января 2000 года в его квартире на Васильевском острове. В его доме нашли вещи жертв. После суда он был приговорён к пожизненному заключению.

«Это было совершено не для славы какой-то, а по корысти», — поделился преступник.

Поимка врача-убийцы заняла у петербургских оперативников несколько месяцев. В расследовании участвовали 700 сотрудников, и только во время очередного нападения на жертву «Доктора Смерть» удалось задержать.

Как задержали «Доктора Смерть»: следствие вышло на след маньяка


Серьёзный прорыв в расследовании произошёл 13 января 2000 года, когда Максим Петров совершил два нападения подряд.

Ранним утром он пришёл в квартиру 72-летней пенсионерки на Софийской улице. По привычной схеме он сделал укол с мощным коктейлем препаратов, но на этот раз не ограничился ограблением — когда жертва потеряла сознание, он её убил.


Уходя, Петров заметил на комоде фотографию дочери убитой и решил оставить послание: взяв в левую руку губную помаду, написал на зеркале левой рукой непристойную фразу. Однако этот трюк не сработал — позже экспертиза установила, что надпись сделал именно он.

Затем убийца направился на Бухарестскую улицу, где жила его следующая жертва. Петров измерил женщине давление, сделал укол, но вместо ожидаемого отключения пенсионерка внезапно начала кричать от сильного жжения. Тогда он схватил попавшийся под руку топорик и ударил её по голове.

К счастью, рана оказалась не смертельной, и женщина догадалась притвориться мёртвой. Когда преступник закончил обыск квартиры и ушёл, она вызвала скорую.

Как следователи вычислили маньяка


Когда оперативники пришли в больницу к выжившей пенсионерке, они обратили внимание на одну важную деталь: женщина упомянула, что преступник говорил о её результатах флюорографии.

Следователи проверили медицинские архивы и выяснили, что одной из проходивших обследование была убитая накануне пенсионерка с Софийской улицы. Перепроверив документы, они обнаружили, что у 70 пациентов пропали их снимки — маньяк, вероятно, украл их, чтобы выдавать себя за медицинского работника.

Фото: istockphoto / DedMityay

Следователи немедленно начали обзвон возможных жертв, предупреждая их не открывать дверь незнакомцам. Но предупредить всех не успели — уже 14 января Петров убил ещё одну пенсионерку, использовав ту же схему: усыпил и добил отвёрткой.

После этого на потенциальных жертв устроили засады. 120 милиционеров заняли квартиры пожилых людей, и удача оказалась на стороне группы, дежурившей в доме на улице Турку.

Задержание маньяка: на помощь пришёл кожаный ремень


17 января 2000 года Петров постучал в квартиру 76-летней женщины, у которой, по иронии судьбы, в тот день был день рождения. Следуя инструкции милиции, пенсионерка открыла дверь и впустила его.

Как только преступник вошёл, на него набросились оперативники. Петров отчаянно сопротивлялся, крича, что он врач и произошла ошибка. Но вскоре возникла неожиданная проблема — милиционеры забыли наручники в машине. Пришлось импровизировать: руки убийцы связали кожаным ремнём.

При обыске у него нашли тонометр, бритву, наполненные снотворным шприцы и капроновый чулок. В его квартире обнаружили вещи жертв — фотоаппараты, часы, тонометры. А экспертиза следов, найденных на местах преступлений, подтвердила, что отпечатки обуви совпадают с ботинками Петрова.

Так закончилась криминальная карьера «Доктора Смерть» — но теперь, спустя 25 лет, он может попытаться выйти на свободу.

Почему Максим Петров может выйти на свободу


Согласно российскому законодательству, пожизненно осуждённый может подать на УДО через 25 лет заключения, включая время в СИЗО. Так как Петров находится под стражей с 2000 года, то в апреле 2025-го он впервые получит возможность просить об освобождении.

Для этого необходимо иметь отсутствие серьёзных нарушений в течение 4 лет и положительную характеристику от администрации колонии.

«В случае положительного решения хочет вернуться в свой родной город Петербург», — сообщает SHOT.

Сейчас маньяку 59 лет.

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Росгвардия задержала подозреваемого в хищении 3,5 млн рублей в Москве
28 марта 2025, 16:41

Максим Петров (фото: кадр из программы канала НТВ)

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в хищении 3,5 миллиона рублей из салона машины, припаркованной на Новом Арбате. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, предоставив видео задержания.
По предварительным данным, подозреваемый пользовался устройством подавления сигнала для отключения центрального замка машины.

«Злоумышленник был задержан в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, у мужчины изъято устройство для подавления радиосигнала. Похищенными деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению», — сказано в релизе.
Сейчас следователи разбираются в деталях преступления, открыто уголовное дело.

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Курьер не повез деньги петербурженки мошенникам и позвонил полицейским
28 марта 2025, 14:49

Фото: istockphoto/blinow61

Бдительный курьер «Яндекса» спас пенсионерку от мошенников, отказавшись везти ее деньги. Об этом сообщает «Фонтанка» в пятницу, 28 марта.
Накануне вечером курьер позвонил полицейским и сообщил, что получил от клиентки пакет, который надо было доставить в Выборг. У мужчины сработало чутье, и он проверил пакет, обнаружив в нем деньги.

Позже полицейские установили, что весь день с пенсионеркой связывались аферисты, уверяя женщину, что ее родственница устроила аварию. Затем пенсионерку убедили передать доставщику 150 тысяч рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.

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#мир
#россия
#санкт-петербург
#криминал
#мошенники
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#курьер
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SHOT: пятилетний мальчик привез с собой гельминта из Египта
28 марта 2025, 14:19

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

Пятилетний мальчик привез с собой гельминта из Египта, червь поселился в аппендиците ребенка, пишет SHOT.
По информации журналистов, малыш почувствовал себя плохо во время семейного отдыха, а по прилету в Москву ему стало хуже: появилась слабость и высокая температура с болью в животе.

Мальчика с гнойным аппендицитом, где был червь, срочно прооперировали в Раменском. Паразит мог попасть в организм вместе с едой или водой, либо через кожу. По мнению родителей, заразу ребенок подхватил в Египте. Сейчас маленький турист находится дома и чувствует себя хорошо, он был в больнице 12 дней.

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Рэпера Obe1Kanobe задержали в Подмосковье за нарколабораторию в его квартире
28 марта 2025, 14:18

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Подмосковье задержали легендарного баттл-рэпера Obe1Kanobe после того, как в его квартире обнаружили нарколабораторию. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, пишет Mash.
Согласно сообщению, квартира музыканта находится в Ленинском округе Московской области. Жилье артиста привлекло внимание полиции из-за постоянных верениц наркозависимых.

В квартире силовики обнаружили 25 кустов марихуаны, из которых могло выйти 10 кг уже готового к продаже вещества. Обиван продавал наркотики за 1–1,2 тысячи рублей за грамм. Место для изготовления запрещенных веществ было оборудовано вытяжками, вентиляцией и лампами.

Мужчину арестовали и поместили в СИЗО.

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