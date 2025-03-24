МЧС: Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализовали

Фото: МЧС России
Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализован, пострадавших нет. Возгорание произошло в двухэтажном торговом здании на улице Прусской, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Площадь возгорания составила примерно 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением, для ликвидации огня привлекли 50 сотрудников и 14 единиц техники. Пожарные оперативно приступили к работе, предотвратив распространение пламени.
На данный момент угроза для соседних строений устранена. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в соцсетях.
В пресс-службе прокуратуры Приморского края позднее указали, что пожар случился из-за умышленного поджога. Точная цифра сгоревших дотла машин: 20 штук. Преступника разыскивает полиция, он был неосторожен и попал на запись камер видеонаблюдения.
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Фото: МЧС России
На данный момент угроза для соседних строений устранена. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в соцсетях.
В пресс-службе прокуратуры Приморского края позднее указали, что пожар случился из-за умышленного поджога. Точная цифра сгоревших дотла машин: 20 штук. Преступника разыскивает полиция, он был неосторожен и попал на запись камер видеонаблюдения.
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Мария Моисеева