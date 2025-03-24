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МЧС: Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализовали

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализован, пострадавших нет. Возгорание произошло в двухэтажном торговом здании на улице Прусской, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Площадь возгорания составила примерно 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением, для ликвидации огня привлекли 50 сотрудников и 14 единиц техники. Пожарные оперативно приступили к работе, предотвратив распространение пламени.

Фото: МЧС России

На данный момент угроза для соседних строений устранена. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в соцсетях.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края позднее указали, что пожар случился из-за умышленного поджога. Точная цифра сгоревших дотла машин: 20 штук. Преступника разыскивает полиция, он был неосторожен и попал на запись камер видеонаблюдения.

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#возгорание
Мощный пожар на автостоянке в Приморье спалил не менее 30 машин
Mash: Около 30 автомобилей сгорели от пожара на стоянке во Владивостоке
24 марта 2025, 00:59

Фото: iStock/Viesinsh

Крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в Telegram-канале Mash.
«У нас тут уже вся стоянка горит. Ой, уже в окно нам стреляет», — говорит женщина, когда на фоне раздаются глухие звуки, перебивающие ее речь.
Возгорание, начавшееся около полутора часов назад на улице Надибаидзе, оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Официальные причины огня пока не установлены, как и точное количество сгоревших автомобилей. Однако Mash сообщает, что ​их «не менее 30» штук.

«Не прошло и получаса, приехали пожарные. Начинают тушить. Быстро, конечно, они у нас тут работают, но полстоянки уже сгорело машин. Ужас», — сказала местная жительница.
Ранее сообщалось, что в канализационной трубе в подмосковной Коломне нашли тело новорожденного ребенка. Тело новорожденной девочки обнаружил слесарь в одной из труб во время прочистки канализации в подвале жилого многоквартирного дома.

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В канализационной трубе в подмосковной Коломне нашли тело новорожденного ребенка
23 марта 2025, 17:57

Фото: iStock/Dzurag

Тело новорожденного ребенка найдено в канализационной трубе в подмосковной Коломне. Об этом информирует прокуратура Московской области в Telegram-канале.
Тело новорожденной девочки обнаружил слесарь в одной из труб во время прочистки канализации в подвале жилого многоквартирного дома. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли не менее четырех человек
23 марта 2025, 14:39

Фото: iStock/Toa55

Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, около 1,5 тыс. эвакуировали, информирует агентство Yonhap.
Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км от Сеула и быстро распространились на обширные территории из-за ветра и сухой погоды, кадры публикует Telegram-канал SHOT. Отмечается, что огонь уже подобрался к буддийскому храму в уезде Ыйсон.




Правительство страны ввело режим национального бедствия. В настоящее время пожарные работают над устранением огня с помощью вертолетов.

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Мэр Стамбула арестован по решению суда
A haber: мэра Стамбула Имамоглу обвинили в коррупции и пособничеству террористам
23 марта 2025, 13:52

Фото: istockphoto/naumoid

В коррупции, а также в пособничестве террористам обвинили мэра турецкого Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом информирует A haber. По информации журналистов, чиновника арестовали именно по первому обвинению, а вот по делу о терроризме фигуранта отпустили под контроль суда.
Вместе с самим Имамоглу арестовали еще несколько десятков человек, включая его советника Мурата Онгун и муниципального главу района Шишли в Стамбуле Эмраха Шахан. Известно, что всего по указанным делам в качестве фигурантов проходят 92 человека.

Перед этим стало известно, что телеканалы Турции остановили эфиры с мест протестов и митингов. Экрем Имамоглу может обжаловать судебное решение в течение двух недель.

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Массовая авария затруднила движение автомобилей на Киевском шоссе
На Киевском шоссе в районе аэропорта «Внуково» столкнулись четыре машины
23 марта 2025, 13:30

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Москве рядом с аэропортом Внуково произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Две машины такси и два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе. В результате аварии есть пострадавшие.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов выясняет обстоятельства и причины аварии. По факту произошедшего организована проверка.

В районе ДТП из-за аварии затруднено движение транспорта.

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