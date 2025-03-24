МЧС: Пожар на Центральном рынке Великого Новгорода локализовали

В коррупции, а также в пособничестве террористам обвинили мэра турецкого Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом информирует A haber. По информации журналистов, чиновника арестовали именно по первому обвинению, а вот по делу о терроризме фигуранта отпустили под контроль суда.