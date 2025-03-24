Mash: крупный пожар в ЖК в центре Москвы

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Крупный пожар происходит в элитном ЖК «Роза Росса» в центре столицы. Как уточнил Telegram-канал Mash, огонь полыхает на верхних этажах одного из зданий. Также сообщается о горении пентхауса стоимостью свыше миллиарда рублей на Зубовской улице в доме №7.
Ранее сообщалось о причинах пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону. Предварительно известно, что возгорание случилось из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде, проинформировали в пресс-службе МЧС России.
Версия возгорания уже официально подтверждена. На месте происшествия работают представители оперативных служб города. Ситуация контролируется, предпринимаются все меры для ликвидации последствий возгорания.
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Версия возгорания уже официально подтверждена. На месте происшествия работают представители оперативных служб города. Ситуация контролируется, предпринимаются все меры для ликвидации последствий возгорания.
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Никита Кротов