Крупный пожар вспыхнул в Наро-Фоминске

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В подмосковном Наро-Фоминске вспыхнул пожар на складе с поликарбонатом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что площадь возгорания оценивается в 2800 квадратных метров. Густой чёрный дым виден за несколько километров.
На месте происшествия работают оперативные службы, идёт ликвидация горения.
На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
Накануне сообщалось, что в Калужской области начался пожар в здании нефтеперерабатывающего завода после попадания в него украинского беспилотника. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, в результате атаки БПЛА и пожара никто не пострадал.
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На месте происшествия работают оперативные службы, идёт ликвидация горения.
На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
Накануне сообщалось, что в Калужской области начался пожар в здании нефтеперерабатывающего завода после попадания в него украинского беспилотника. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, в результате атаки БПЛА и пожара никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова