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Крупный пожар вспыхнул в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске вспыхнул пожар на складе с поликарбонатом
11 мая 2024, 17:28
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

В подмосковном Наро-Фоминске вспыхнул пожар на складе с поликарбонатом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что площадь возгорания оценивается в 2800 квадратных метров. Густой чёрный дым виден за несколько километров.

На месте происшествия работают оперативные службы, идёт ликвидация горения.



На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось, что в Калужской области начался пожар в здании нефтеперерабатывающего завода после попадания в него украинского беспилотника. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, в результате атаки БПЛА и пожара никто не пострадал.

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#пожар
#склад
#наро-фоминск
#подмосковье
В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски
11 мая 2024, 17:13

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Следователи провели обыски в компании, автобус которой упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в результате обысков была изъята вся документация. Сотрудники Следственного комитета также допросили сотрудников и ответственных лиц компании.

В ведомстве добавили, что все обстоятельства трагедии необходимо рассматривать комплексно.

Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.

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Мужчина пытался перевезти 100 килограммов метамфетамина в сандалиях
Малазиец пытался ввезти в Австралию 100 килограммов метамфетамина в сандалиях
11 мая 2024, 16:47

Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

Гражданин Малайзии пытался ввезти в Австралию 100 килограммов метамфетамина в сандалиях. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на австралийскую пограничную службу.
Полиция насторожилась, когда узнала, что из Таиланда прибыло шесть коробок, наполненных одинаковой обувью. Когда правоохранители начали проверять содержимое они заметили, что в сандалиях пытались перевезти наркотические вещества.

В итоге был задержан 49-летний житель Малайзии, которого теперь обвиняют в сбыте метамфетамина в промышленных масштабах. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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#австралия
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#обувь
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Уставший водитель-мигрант: Что известно о рухнувшем в реку в Петербурге автобусе
Семь из восьми человек, находившихся в рухнувшем в Мойку автобусе, скончались
11 мая 2024, 16:32

Фото: Telegram-канал МЧС России

10 мая в Санкт-Петербурге произошла страшная авария — рейсовый автобус упал с моста и рухнул в реку Мойку.
Всё, что известно о трагедии на данный момент, расскажет редакция «Радио 1».

Что произошло


Днём 10 мая рейсовый автобус с пассажирами внутри вылетел с дороги, проломил ограду моста Поцелуев и рухнул в реку Мойка. Как позже рассказали очевидцы, транспорт ушёл под воду за считанные секунды.

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению.

«Перед нырком с Поцелуева моста автобус наехал на огромный якорь у Центрального военно-морского музея, ограждения и автомобили. Сбив якорь, автобус ушел в разворот и выехал на встречку. Там он в лоб протаранил машину, перила моста и нырнул в Мойку», — написало петербургское издание «Mash на Мойке».

Людей из автобуса спасали случайные прохожие


Помогать пострадавшим в страшной аварии поспешили случайные прохожие. Люди бросались в холодную воду Мойки и пытались вытащить пассажиров тонущего транспорта.

Первым на крышу лазурного автобуса прыгнул мужчина с проходящего по Мойке речного трамвайчика. Следом за ним в реку бросились несколько человек из проезжавших по мосту машин.

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев заявил, что первыми на помощь к тонущим людям пришли три гражданина Дагестана.

Водитель рухнувшего в Мойку автобуса


Водителем рейсового автобуса, который пробил ограду моста и рухнул в реку, оказался 44-летний уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов. Позже выяснилось, что Курбонов является гражданином России.

В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Супруга Курбонова дала интервью Telegram-каналу 112, в котором рассказала, что мужа вызвали на работу внезапно, после того, как он отработал 20-часовую смену.

«По ее словам, муж пришел около двух часов ночи, отработав с пяти утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу. На здоровье, по словам супруги, мужчина не жаловался, но могла сказаться усталость», — цитирует издание слова супруги водителя.

Миллионные штрафы компании-перевозчика


Автобус, упавший в реку Мойку, обслуживала компания-перевозчик «Такси». С января этого года на «Такси» выписали 23 штрафа за нарушения, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. На перевозчика в общей сложности наложили штрафы на сумму 3,6 миллиона рублей.

Погибшие в рухнувшем в Мойку автобусе


По информации Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», из восьми пассажиров попавшего в ДТП автобуса в живых остался только один. В тяжелом состоянии остаётся 56-летний пассажир Александр, который ехал в автобусе с супругой. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.

Позже «Известия» опубликовали список из троих погибших. Среди них две женщины и один мужчина. Одна из женщин, Марина Ю. 1995 года рождения, является уроженкой Казахстана. Вторая женщина, Елена Ш. 1982 года рождения, и еще один мужчина, Андрей Р. 1968 года рождения, — местные жители.

Также источник «Известий» неофициально сообщает о четвертом погибшем. Это мужчина 30–40 лет, личность которого пока не установлена.

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#санкт-петербург
#дтп
#труп
#авария
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Момент обрушения дома в российском городе попал на видео
«112»: очевидцы сняли на видео момент обрушения дома в Печоре
11 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/Roman Novitskii

В городе Печоре Республики Коми обвалился подъезд жилого дома. Очевидцы сняли момент обрушения здания на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».
Ролик снят из дома напротив. На кадрах заметно, как постепенно складываются этажи здания.




К этому моменту возле дома уже стояла пожарная машина. Всего из жилого здания было эвакуировано четырнадцать человек, в том числе пять детей.

Напомним, сегодня, 11 мая, в Печоре частично обрушился пятиэтажный дом. Обрушение произошло с 1 по 3 этаж. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители регулярно жаловались на условия в доме.

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Автобус со школьниками упал в овраг в Турции

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#дом
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#человек
#дома
#telegram
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Девочка упала в вентиляционную шахту заброшенного здания в Москве
11 мая 2024, 15:52

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Девочка упала в вентиляционную шахту заброшенного здания в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошёл в столичном районе Фили-Давыдково. 15-летняя девочка пришла вместе со своими друзьями в заброшенное здание и упала в вентиляционную шахту. Ребята сразу же позвонили в экстренные службы.

В настоящее время ребёнок находится на дне шахты, на месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мать тайком забрала из больницы троих детей 2017, 2020 и 2022 годов рождения, которые продолжительное время жили со своим отцом в подвале одного из домов города. Подобнее об этой истории читайте в материале «Радио 1».

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#здание
#спасатели
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СБУ рассказала о предотвращении терактов в Киеве 9 мая
«Укринформ»: СБУ предотвратила теракты в Киеве 9 мая
11 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/shironosov

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении терактов в Киеве. Об этом пишет портал «Укринформ».
СБУ удалось сработать на опережение и задержать исполнителей теракта с поличным, сообщил пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко.

По его словам, организаторы готовили серию терактов в Киеве к 9 мая.

Кроме того, Дехтяренко заявил, что в ходе задержаниями украинским силовикам удалось добыть дополнительную базу, которая якобы «безоговорочно подтверждает» причастность России к готовящимся террористическим актам.

СБУ пообещали дополнительно сообщить о деталях проведённой операции.

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*запрещённая в России террористическая организация
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В Печоре Республики Коми частично обрушился пятиэтажный дом
11 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/Srdjanns74

В Печоре Республики Коми частично обрушился пятиэтажный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что обрушение произошло с 1 по 3 этаж. На месте происшествия работают экстренные службы.




Количество пострадавших на данный момент остается неизвестным. По информации Telegram-канала SHOT, местные жители регулярно жаловались на условия в доме.

Ранее сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области произошёл прорыв дамбы. Волной затопило деревню Ашеваны, её жителей эвакуировали в село Усть-Ишим.

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#происшествия
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#коми
#здание
#люди
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«Известия» опубликовали имена погибших в ДТП с автобусом в Петербурге
11 мая 2024, 13:52

Фото: iStock/izzzy71

«Известия» опубликовали имена трех погибших при падении автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге. Среди них две женщины и один мужчина.
Уточняется, что погибшая Марина Ю. — уроженка Казахстана. Елена Ш. и Андрей Р. являются жителями Петербурга.

По данным источника, семьи погибших и пострадавшие получат денежную выплату. Похороны оплатит компания-оператор автобусного маршрута.

Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.

Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#автобус
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#автомобиль
#похороны
#водитель
#семьи
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#санкт-петербург
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Появилось видео жуткой аварии со скорой помощью в Белгороде
Машина скорой помощи перевернулась в аварии с легковушкой в Белгороде
11 мая 2024, 12:51

Фото: iStock/maxim4e4ek

В центральной части Белгорода на перекрестке произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи. Видео с ДТП опубликовал Telegram-канал Readovka.
Согласно информации источника, владелец легкового автомобиля двигался на разрешающий сигнал светофора и, предположительно, не заметил машину скорой помощи, не уступив ей дорогу. После чего скорая перевернулась и упала на еще одну машину.




Отмечается, что в результате ДТП никто не погиб. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что микроавтобус со школьниками опрокинулся в овраг на юго-западе Турции. Пострадали 25 человек, среди них 22 несовершеннолетних.

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