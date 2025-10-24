Крупный пожар вспыхнул в петербургском ангаре
Вечером 23 октября в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Возгорание зафиксировано в одном из ангаров, расположенном на Хрустальной улице, дом 31 А. По данным спасателей, пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. Ангар имеет размеры 10 на 30 метров, и огонь охватил его полностью. Сообщение в экстренные службы поступило в МЧС в 22:40.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Для ликвидации возгорания привлечены четыре единицы специализированной техники и 20 пожарных.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время специалисты продолжают работу по тушению пожара.
Читайте также: