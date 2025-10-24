Крупный пожар вспыхнул в петербургском ангаре

24 октября 2025, 00:00

МЧС сообщило о крупном пожаре в Петербурге

Фото: istockphoto / Distortion Media

Вечером 23 октября в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.