В Твери автомобиль протаранил автобусную остановку – пострадал ребёнок
В Твери водитель сбил четверых людей, включая ребёнка, на автобусной остановке
В Твери автомобиль сбил четверых человек на автобусной остановке, среди пострадавших – ребёнок. Об этом сообщили в региональных экстренных службах, передаёт Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Opel в Пролетарском районе города превысил скорость, не справился с управлением и врезался в остановочный павильон, где находились люди.
Всех пострадавших, включая несовершеннолетнего, доставили в больницу. Их состояние уточняется.
Прокуратура Пролетарского района взяла расследование происшествия под контроль.
