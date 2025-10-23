На трассе между Москвой и Петербургом вспыхнул автомобиль — видео
Очевидцы сняли на видео вспыхнувший фургон на дороге между Москвой и Петербургом
На трассе М‑11 между Санкт‑Петербургом и Москвой загорелся фургон.
Как сообщает Telegram‑канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на источник, автовладелец купил машину в Ростовской области и вёз её в Северную столицу.
В пути начались проблемы с проводкой, что привело к возгоранию. Инцидент произошёл в районе Любани в Ленинградской области, пострадавших нет.
Перед этим стало известно, что в Сочи под мостом целиком выгорела легковушка. Все случилось в центре города-курорта. Оперативные службы вызвали очевидцы. К счастью, никто не пострадал, сейчас выясняются причины.
Читайте также: