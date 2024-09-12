Мигрант намеренно переехал машиной россиянина в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске взяли 28-летнего уроженца Таджикистана, мигранта подозревают в покушении на россиянина, сообщили в региональном управлении Следкома.
По информации следователей, в минувшую среду, 11 сентября, россиянин и мигрант поссорились из-за парковки, а ссора закончилась конфликтом с оскорблениями.
Подозреваемый сел в машину, сбив своего визави с ног и переехав автомобилем. Потерпевшего с множественными переломами госпитализировали, а подозреваемый скрылся с места происшествия, однако его задержали.
Сейчас решают вопрос о помещении злоумышленника в изолятор, открыто уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пассажирка одного из автобусов изрезала школьницу ножницами.
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Подозреваемый сел в машину, сбив своего визави с ног и переехав автомобилем. Потерпевшего с множественными переломами госпитализировали, а подозреваемый скрылся с места происшествия, однако его задержали.
Сейчас решают вопрос о помещении злоумышленника в изолятор, открыто уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пассажирка одного из автобусов изрезала школьницу ножницами.
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Никита Кротов