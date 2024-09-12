Мигрант намеренно переехал машиной россиянина в Южно-Сахалинске

Парень, пострадавший во время драки в Анапе, назвал «притянутым за уши фактом» слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, одна из девушек перед конфликтом назвала чеченских бойцов бегущими от ВСУ тик-токерами. Об этом он сообщил NEWS.ru, но пожелал остаться анонимным. По его словам, национального окраса и уколов в сторону кавказцев в перепалке не было.