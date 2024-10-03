Крупное ДТП с автобусом под Белгородом: есть погибшие

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В районе села Великомихайловка Белгородской области произошло серьезное ДТП, в результате которого автобус столкнулся с грузовиком.
По данным ЕДДС Новооскольского городского округа, погибли четыре человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Восемь пострадавших были госпитализированы, в том числе один подросток, доставленный в детское отделение города Белгород. Рейсовый автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовым автомобилем на повороте.
Ранее сообщалось, что беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась в больнице после серьезного ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 64-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе, где Infiniti столкнулся с тремя другими автомобилями.
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Восемь пострадавших были госпитализированы, в том числе один подросток, доставленный в детское отделение города Белгород. Рейсовый автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовым автомобилем на повороте.
Ранее сообщалось, что беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась в больнице после серьезного ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 64-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе, где Infiniti столкнулся с тремя другими автомобилями.
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Елена Перлова