Мигрант приставал к девушке, пробравшись в ее квартиру в Подмосковье

Фото: istockphoto/Dzurag
Мигрант приставал к жительнице Подмосковья, пробравшись в ее квартиру, пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что женщина возвращалась домой в один из ЖК, когда встретила Огабека у подъезда. Тот объяснил, что арендовал жилье в том же доме, что и она. Подозрений не было, ведь Катя (имя изменено) знала парня по работе и общалась с ним в стиле «привет-пока».
Поднявшись, Катя пошла в квартиру, а злоумышленник двинулся следом. После того, как женщина отбилась от Огабека, она достала камеру, а парень ретировался.
Однако этим не закончилось, поскольку Огабек решил достать Катю через сообщения с желанием поговорить. Теперь на «кавалера» написаны заявления в полицию, потому что Огабек знает номер и адрес женщины.
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Поднявшись, Катя пошла в квартиру, а злоумышленник двинулся следом. После того, как женщина отбилась от Огабека, она достала камеру, а парень ретировался.
Однако этим не закончилось, поскольку Огабек решил достать Катю через сообщения с желанием поговорить. Теперь на «кавалера» написаны заявления в полицию, потому что Огабек знает номер и адрес женщины.
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Никита Кротов