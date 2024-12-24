Крупное ДТП с автобусом в Подмосковье унесло жизни трёх человек

Видео: пресс-служба ГАИ МО
Три человека погибли в результате крупного ДТП в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.
«Авария произошла на 3 км. автодороги «ММК – Никольское-Горки». По предварительной информации, мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Один пассажир госпитализирован. В автобусе никто не пострадал», – говорится в сообщении.Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
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Лора Луганская